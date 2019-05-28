Путин поблагодарил Назарбаева за развитие сотрудничества с Россией

Нур-Султан, 28 мая. Президент России Владимир Путин во вторник встретился с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Российский лидер поблагодарил своего бывшего коллегу за вклад в развитие двухсторонних отношений между Москвой и Нур-Султаном, а также за активное участие в создании ЕАЭС.

«Хотел бы вас поблагодарить, прежде всего, за то, что было сделано на путях интеграции и в двусторонних отношениях, в развитии нашего стратегического взаимодействия между Казахстаном и РФ. Здесь огромная ваша заслуга», — отметил Путин.

Напомним, что во вторник действующий глава Казахстана распорядился наградить президента РФ орденом имени Назарбаева. Награждение было приурочено к 25-летию идеи о создании евразийской интеграции и к 5-летию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе. Аналогичные награды также были присуждены президенту Белоруссии Александру Лукашенко и президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову.

Евразийский экономический союз — организация, целью которой является создание единого экономического пространства. Договор о создании ЕАЭС был подписан в 2014 году и вступил в силу 1 января 2015 года. На сегодняшний день в организацию входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Молдавия.

Назарбаев возглавлял Казахстан с декабря 1991 по март 2019 года. Его преемником стал Касым-Жомарт Токаев. После отставки Назарбаева власти Казахстана решили назвать его именем столицу страны Астану.