Суд арестовал экс-главу Росграницы Безделова по новому делу о мошенничестве

Москва, 28 мая. Экс-глава Росграницы Дмитрий Безделов, которого ранее осудили на девять лет колонии, арестован Тверским судом Москвы на два месяца в рамках нового уголовного дела о мошенничестве.

Тверской суд российской столицы во вторник решал вопрос об избрании меры пресечения бывшему главе Росграницы в виде заключения под стражу.

«Дмитрию Безделову предъявлено обвинение в хищении 49 миллионов рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве объектов госграницы в Кяхте и Выборге по обустройству границ», — сказал его адвокат Борис Кожемякин.

По словам представителя суда, Безделова арестовали до 28 июля.

Как отметил адвокат, Безделов вину не признает, аргументируя свою позицию тем, что он был «очень крупным руководителем, а объекты полностью построены». Адвокат отметил, что бывший чиновник был этапирован из колонии во Владимирской области, где он отбывает наказание по первому уголовному делу о мошенничестве, для проведения следственных действий в рамках нового дела.

Напомним, в декабре 2017 года Мещанский суд Москвы вынес обвинительный приговор в отношении бывшего главы Росграницы по делу о мошенничестве. Обвиняемый свою вину отрицал. Прокурор просил суд признать Безделова виновным в хищении из бюджетных средств почти 500 миллионов рублей.

По данным следствия, в 2009 году Безделов, руководитель государственной Дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы Олег Сенкевич и начальник управления обустройства объектов госграницы и администрирования пунктов пропуска Росграницы Данила Вавилов создали преступное сообщество. С сентября 2009 года по май 2013 года им удалось украсть и легализовать больше 490 миллионов рублей из бюджетных средств.

Как установило следствие, бюджетные средства были выделены на проектирование, реконструкцию, строительство и оснащение пропускных пунктов на российской границе.