В Ливии отреагировали на решение сына Каддафи баллотироваться в президенты

Триполи, 28 мая. Двоюродный брат покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи Ахмад Каддафи ад-Дам прокомментировал решение второго сына полковника Саифа аль-Ислама Каддафи баллотироваться на следующих президентских выборах в Ливии.

«Это не он решил баллотироваться, а люди решили! Сегодняшняя битва — это вопрос спасения родины, а не время для борьбы за власть. Ливия вернет своим детям оазис добра и мира. Мы ждем смелых решений», — заявил Каддафи ад-Дам.

Он рассказал, что часто общается с сыном Каддафи. Каддафи ад-Дам отметил, что у сына полковника есть много сторонников в Ливии. Также политик добавил, что у него есть связь со многими политическими силами в Ливии. Боевые действия в Триполи Каддафи ад-Дам назвал битвой между Ливийской национальной армией, поддерживаемой ливийскими народом, и экстремистскими бандами, которые контролируют столицу.

В 2011 году в Ливии начались выступления против правящего страной более 40 лет Муаммара Каддафи. Под предлогом противодействия Каддафи международная коалиция в составе Великобритании, Франции, США, Канады, Бельгии, Италии, Испании, Дании и Норвегии нанесла многочисленные удары по территории Ливии. После убийства Каддафи в стране воцарилось двоевластие, в стране действуют многочисленные экстремистские группировки. Кроме того, Ливия превратилась в перевалочный пункт для мигрантов и центр контрабанды.