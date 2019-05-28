Пока США ругают Сирию за Идлиб, боевики хвастаются американскими ПТРК Javelin в соцсетях

На юге Идлиба все чаще и чаще звучат выстрелы и разрывы снарядов. Боевики атакуют позиции правительственных войск и обстреливают их из РСЗО. На фоне этого западные средства массовой информации в огромном количестве тиражируют сообщения о якобы нарушениях Астанинских соглашений со стороны Сирии и России. Однако эти фейки совершенно не сочетаются с тем, что размещают в своих соцсетях сами радикалы. Об этом — в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Например, американский информационный канал Fox News, вещающий более 10 лет, публикует очередные материалы с заведомо ложной информацией о якобы планируемых Сирийской арабской армией (САА) химических атаках. Псевдогуманитарная организация «Белые каски» по заказу с Запада распространяет дезинформацию о погибших и раненых за сутки в Идлибской зоне деэскалации мирных жителях в результате бомбардировок ВКС РФ и ВВС САР.

Между тем с 18 мая в регионе объявлена гуманитарная пауза, и правительственные силы САР в действительности только отражают атаки противника, а самолеты ВКС России последние двое суток вообще не совершали никаких вылетов.

При всем при этом сами боевики, дислоцирующиеся на северо-западе Сирии, зачастую совершенно не стесняются выкладывать в социальных сетях видео своих преступлений, тем самым выдавая американцев, которые настойчиво навязывают международному сообществу собственную искаженную картину того, что происходит в Идлибе, через подконтрольные СМИ.

На протяжении прошлой недели интернет пестрил записанными боевиками роликами, где они стягивают к границе Идлибской зоны вооружения и военную технику. На видео видно, что в составе колонн, помимо пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, есть также танки и бронемашины. Интересно, что среди старых образцов оружия, захваченных боевиками еще в начале конфликта, попадаются и совершенно новые.

Так, например, 23 мая радикалы из «Джебхат Аль-Ватании лил Тахрир» сами обнародовали кадры, демонстрирующие наличие у них трех турецких бронемашин Panthera F9.

Джихадисты открыто хвастаются перед мировым сообществом наличием в их арсенале тяжелого вооружения всех типов, в частности — ракетных установок «Град», полевой артиллерии, минометов разных типов, тяжелых пулеметов и многих других видов оружия, более половины из которого американского, хорватского, украинского и турецкого производства.

Новенькие американские ПТРК Javelin тоже засветились на последних видео боевиков. Данный комплекс позволяет очень быстро произвести выстрел и немедленно укрыться с целью изменения боевой позиции или перезарядки. По сравнению с системами M47 Dragon, которыми ранее снабжали боевиков, Javelin обладает повышенными летальными способностями благодаря использованию тандемной боеголовки, эффективной против всей известной на сегодняшний день бронетехники.

Но джихадисты нередко используют это оружие не только для уничтожения бронированных целей, но и для обстрела пикапов и блокпостов сирийских войск. Стоимость одного комплекса в комплекте с шестью ракетами составляет от 600 тысяч долларов для США и их союзников до почти полутора миллионов долларов на экспорт.

Вооруженный конфликт в Сирии так и будет продолжаться, пока боевиков снабжаются все новым и новым оружием. Поэтому некоторым мировым державам давно пора сесть за стол переговоров и принять решения, выполнение которых останется не только на бумаге, но и будет реализовано на самом деле, заявил в интервью ФАН заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Все время конфликта в САР западные и некоторые региональные страны не просто потворствуют деятельности радикалов там, но часто напрямую оказывают им помощь, используя в своих интересах обстрелы и атаки террористов. Особо цинично в этой ситуации звучат обвинения в том, якобы РФ и Сирия нарушают Астанинские договоренности, тем более если учесть, что именно Россия является ключевым создателем этого эффективного переговорного формата, а Запад, наоборот, только все время вставлял палки в колеса этого процесса. При этом сами США и их союзники ничего не делали для нормализации ситуации в арабской республике», — подчеркнул эксперт.

Между тем именно от них серьезно зависит позиция боевиков. Однако вместо того, чтобы содействовать поиску компромиссов, США, напротив, только больше науськивают их против Дамаска.