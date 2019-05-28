Стала известна реакция Зеленского на предложение Коломойского о дефолте
Киев, 28 мая. Президент Украины Владимир Зеленский не рассматривает вопрос объявления дефолта по совету бизнесмена Игоря Коломойского, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк.
Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью Financial Times посоветовал Зеленскому отказаться от программы помощи МВФ или объявить дефолт по внешнему долгу, сообщала «Газета.ру».
Данилюк отметил, что у президента сформирована своя команда, к советам которой он прислушивается.
«Подчеркиваю, есть позиция отдельных бизнесменов, позиция государства заключается в другом — государство должно защищать интересы граждан», — заявил Данилюк.
Секретарь СНБО назвал решение о дефолте «дорогой в никуда» и подчеркнул, что последствия такого решения будут негативными для граждан и подорвут доверие инвесторов.
«Поэтому такие решения даже не рассматриваются», — подытожил он.
Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в интервью Федеральному агентству новостей усомнился в эффективности процедуры банкротства страны. По его словам, Запад не позволит Киеву устроить дефолт и будет дальше использовать его для сдерживания России. По словам политика, «сегодня данная процедура для Украины будет убийственной».
Комментируя заявление Коломойского, депутат от Крыма Руслан Бальбек в интервью «Известиям» заявил, что олигарх публично высек Вашингтон за личные геополитические интересы и эксперимент над государством Украина.
«Помимо порки Вашингтона в словах Коломойского заложен и посыл новому президенту Украины, чтобы он не становился пешкой в чужих играх, ведь ни для кого не секрет — у официального Киева нет своей политики. Есть только «дорожная карта», указанная Вашингтоном, и инструкция: шаг влево, шаг вправо — расстрел на месте», — считает парламентарий.