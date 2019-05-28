Стала известна реакция Зеленского на предложение Коломойского о дефолте

Киев, 28 мая. Президент Украины Владимир Зеленский не рассматривает вопрос объявления дефолта по совету бизнесмена Игоря Коломойского, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк.

Ранее украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью Financial Times посоветовал Зеленскому отказаться от программы помощи МВФ или объявить дефолт по внешнему долгу, сообщала «Газета.ру».

Данилюк отметил, что у президента сформирована своя команда, к советам которой он прислушивается.

«Подчеркиваю, есть позиция отдельных бизнесменов, позиция государства заключается в другом — государство должно защищать интересы граждан», — заявил Данилюк.

Секретарь СНБО назвал решение о дефолте «дорогой в никуда» и подчеркнул, что последствия такого решения будут негативными для граждан и подорвут доверие инвесторов.

«Поэтому такие решения даже не рассматриваются», — подытожил он.

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в интервью Федеральному агентству новостей усомнился в эффективности процедуры банкротства страны. По его словам, Запад не позволит Киеву устроить дефолт и будет дальше использовать его для сдерживания России. По словам политика, «сегодня данная процедура для Украины будет убийственной».

Комментируя заявление Коломойского, депутат от Крыма Руслан Бальбек в интервью «Известиям» заявил, что олигарх публично высек Вашингтон за личные геополитические интересы и эксперимент над государством Украина.