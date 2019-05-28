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ФАН-ТВ
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В парке Победы на Поклонной горе отметили День пограничника. ФАН-ТВ

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На открытой военной площадке столичного парка Победы отметили День пограничника. Флаги пограничных войск подняли на артиллерийском катере «Шмель». Церемония проходит в девятый раз. Стать свидетелем традиционного для каждого моряка ритуала смогли все желающие.

В парке Победы на Поклонной горе отметили День пограничника. ФАН-ТВ

«Наша великая морская держава имеет самую протяженную морскую границу, это более 45 тысяч километров. И на всем протяжении морскую границу, речную и озерную охраняют моряки-пограничники. Причем они, как и в целом пограничники,  всегда в высокой боевой готовности», — рассказал адмирал Иннокентий Налетов.

Как говорит адмирал, пограничники — единственные среди военных, кто может применять оружие, в том числе, в мирное время. В связи с этим он вспоминает провокацию в Керченском проливе со стороны украинских моряков. Подчеркивает, что не считает эту зону опасной, поскольку российские моряки защищают свою родину, а, следовательно, поступают верно и будут поступать впредь.

В парке Победы на Поклонной горе отметили День пограничника. ФАН-ТВ

В музее Победы открылась временная тематическая экспозиция, посвященная 60 тысячам пограничников, воевавших в Великой Отечественной войне. В витринах — личные вещи, обмундирование и газеты тех лет. Отдельная часть посвящена начальнику погранзаставы старшему лейтенанту Александру Сивачеву. Под его командованием красноармейцы 12 часов сдерживали гитлеровцев. Они подожгли три танка и уничтожили более 60 врагов. Для подавления обороны фашисты применили артиллерию и авиацию. Сивачев погиб 22 июня 1941 года. Был награжден медалями посмертно.

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Автор: Татьяна Костянова; Станислав Черушев
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