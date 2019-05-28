Бурджанадзе рассказала о «пощечине» Порошенко грузинскому народу

Тбилиси, 28 мая. Бывший президент Украины Петр Порошенко нанес оскорбление грузинскому народу, когда дал гражданство и высокий государственный пост Михаилу Саакашвили, считает бывшая и.о. президента Грузии Нино Бурджанадзе.

По ее словам, Порошенко прекрасно знал о том, что Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел у себя на родине, однако, тем не менее, предоставил ему украинский паспорт.

«Когда Саакашвили был приглашен на Украину (Петром Порошенко — Прим. ФАН), это было пощечиной грузинскому народу, чего, конечно, грузинский народ не ждал от руководства Украины. Я сразу же отметила, что эта инициатива будет очень дорого стоить Порошенко. Так оно и вышло», — пояснила Бурджанадзе порталу New Inform.

В то же время и лишение Саакашвили украинского паспорта тоже не вписывалось в правовые рамки, поскольку политик фактически оказался лицом без гражданства, что является нарушением международных норм. Бурджанадзе добавила, что этот шаг Порошенко был очевидным актом политического преследования.

Напомним, что во вторник президент Украины Владимир Зеленский отменил указ Порошенко о лишении Саакашвили украинского гражданства. Ожидается, что бывший губернатор Одесской области вернется в Киев уже в среду. Сам Саакашвили заявил, что не собирается мстить Порошенко, который выдворил его из страны. Вместо этого он намерен сосредоточиться на развитии Украины.