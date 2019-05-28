Премьер Мальты призвал к политическому урегулированию кризиса в Ливии

Валлетта, 28 мая. Премьер-министры Мальты Джозеф Мускат осудил нападение на столицу Ливии Триполи и подчеркнул, что военного решения кризиса в африканской стране не существует.

С соответствующим заявлением он выступил на встрече с главой правительства Национального согласия Фаизом Сараджем. Мускат подчеркнул, что, по его мнению, кризис в Ливии невозможно решить военным путем. Он призвал стороны конфликта вернуться на путь политического урегулирования.

В ходе беседы, которая состоялась в Валлетте, стороны обменялись мнениями по последним событиям в Ливии, а также обсудили ряд документов, касающихся сотрудничества двух стран.

В ответ на слова Муската Сарадж подчеркнул, что правительство Национального согласия вынуждено было обороняться и защищать Триполи. По его словам, оно намерено продолжать сопротивляться агрессии.

Prime Minister in talks with Libyan Prime Minister - https://t.co/m8o3usLXki pic.twitter.com/rwOnLR1SEA — Television Malta (@TelevisionMalta) 27 мая 2019 г.

Напомним, в Ливии в 2011 году воцарился политический кризис после убийства лидера страны Муаммара Каддафи. В государстве в настоящее время действует двоевластие: запад контролируется правительством Национального согласия, которое создано при поддержке ООН и Европейского союза, а восток находится под контролем избранного парламента.

Ливийская Национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара 4 апреля начала наступление на Триполи, где находится правительство Национального согласия. Его глава Фаиз Сарадж приказал подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне. Впоследствии подразделения армии заняли международный аэропорт в столице. ЛНА также установила контроль над военным лагерем «Ярмук», расположенным к югу от Триполи.

По данным ООН, с начала конфликта в апреле текущего года погибли свыше 200 человек, среди которых мирные жители.