Moody's назвал риски для получения Украиной нового транша МВФ

Москва, 28 мая. Получение Украиной очередного транша кредита от Международного валютного фонда (МВФ) может быть отложено из-за подготовки страны к досрочным парламентским выборам, сообщается в отчете международного рейтингового агентства Moody's.

Президент Украины Владимир Зеленский после своей инаугурации подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля вместо октября.

В рейтинговом агентстве решение о назначении досрочных выборов восприняли положительно, поскольку новое правительство будет сформировано раньше, чем ожидалось.

«Тем не менее досрочные выборы делают еще менее вероятным шанс получения второго транша от МВФ в те же сроки, что и планировалось ранее», — цитирует РИА Новости экспертов Moody's.

Сложности объясняются тем, что подготовка к выборам усложняет законодательную деятельность, «которую необходимо проделать, чтобы поддерживать текущую программу соглашения с МВФ».

Напомним, новая программа помощи от МВФ stand-by была подписана в конце декабря 2018 года и рассчитана на год и два месяца, на протяжении которых Украина может получить 3,9 млрд долларов. Первый пересмотр программы запланирован в текущем месяце, затем станет ясно, может ли Украина рассчитывать на очередной кредит.

Во вторник секретарь СНБО Александр Данилюк сообщил, что Украина договорилась с МВФ о подготовке новой программы сотрудничества, которая послужит развитию страны, передавала «Газета.ру». По его словам, на встрече Зеленского с представителями МВФ стороны пришли к согласию, что первые шаги будут направлены «на борьбу с коррупцией, перезапуск судебной реформы, на переформатирование правоохранительной системы». Вопрос о предоставлении Украине транша будет решаться по итогам визита миссии МВФ.