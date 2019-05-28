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Moody's назвал риски для получения Украиной нового транша МВФ

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Moody's назвал риски для получения Украиной нового транша МВФ

Москва, 28 мая. Получение Украиной очередного транша кредита от Международного валютного фонда (МВФ) может быть отложено из-за подготовки страны к досрочным парламентским выборам, сообщается в отчете международного рейтингового агентства Moody's.

Президент Украины Владимир Зеленский после своей инаугурации подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля вместо октября.

В рейтинговом агентстве решение о назначении досрочных выборов восприняли положительно, поскольку новое правительство будет сформировано раньше, чем ожидалось.

«Тем не менее досрочные выборы делают еще менее вероятным шанс получения второго транша от МВФ в те же сроки, что и планировалось ранее», — цитирует РИА Новости экспертов Moody's.

Сложности объясняются тем, что подготовка к выборам усложняет законодательную деятельность, «которую необходимо проделать, чтобы поддерживать текущую программу соглашения с МВФ».

Напомним, новая программа помощи от МВФ stand-by была подписана в конце декабря 2018 года и рассчитана на год и два месяца, на протяжении которых Украина может получить 3,9 млрд долларов. Первый пересмотр программы запланирован в текущем месяце, затем станет ясно, может ли Украина рассчитывать на очередной кредит.

Moody's назвал риски для получения Украиной нового транша МВФ

Во вторник секретарь СНБО Александр Данилюк сообщил, что Украина договорилась с МВФ о подготовке новой программы сотрудничества, которая послужит развитию страны, передавала «Газета.ру». По его словам, на встрече Зеленского с представителями МВФ стороны пришли к согласию, что первые шаги будут направлены «на борьбу с коррупцией, перезапуск судебной реформы, на переформатирование правоохранительной системы». Вопрос о предоставлении Украине транша будет решаться по итогам визита миссии МВФ.

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Автор: Олеся Волкова
Источник: РИА Новости
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