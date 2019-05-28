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Судам НАТО не позволят «просто так» пройти Керченский пролив

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Судам НАТО не позволят «просто так» пройти Керченский пролив

Москва, 28 мая. Украина призывает признать Азовское море международным, однако конвенция Монтрё не дает никаких оснований для реализации желаний Киева. Об этом во вторник заявил политолог Алексей Бычков.

Он напомнил о правилах использования Азовского моря. По факту оно и так является международным, поскольку иностранные суда могут свободно заходить в эти воды. Ограничения накладываются лишь на военные суда нечерноморских стран, которые вынуждены каждый раз запрашивать у Турции разрешение на проход через Босфор и Дарданеллы. Кроме того, конвенция Монтрё разрешает иностранным военным кораблям проходить через черноморские проливы только если их общий тоннаж не превышает 30 тыс. тонн.

«В нынешнем виде конвенция поводов для использования Азовского моря как международных вод не дает. А с точки зрения практической эти воды и так доступны для всех судов любого типа, кроме военных судов НАТО. Им пройти Керченский пролив просто так никто не позволит», — пояснил Бычков KP.ru.

Напомним, что ранее заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива. Это стало следствием прошлогодней провокации, когда три украинских бронекатера вторглись в российские воды.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, сам Керченский пролив принадлежит России, а решение конфликтных ситуаций должно осуществляться путем двусторонних переговоров без привлечения третьей стороны.

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Автор: Антон Соколов
Источник: KP.ru
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