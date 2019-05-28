Власти Львова призвали Зеленского говорить на украинском языке

Киев, 28 мая. Депутаты областной администрации Львова обратились к шестому президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом говорить на украинском языке.

Как отметили власти города, часть публичных речей нового руководителя страны противоречит закону об обязательном использовании государственного языка. Это, по мнению парламентариев, нарушает права граждан на получение информации и ее понимание.

«Просим вас, президента Украины, не допускать этого в дальнейшем и в своей публичной деятельности пользоваться государственным украинским языком», — говорится в сообщении депутатов.

Они также подчеркнули, что президент «воюющего государства» обязан полностью исключить русский язык из своего употребления в публичных сферах общественной жизни.

Зеленский, который вступил в должность президента Украины 20 мая, в своих выступлениях не раз использовал русский язык. Даже на своей инаугурации в Верховной раде при произнесении речи политик несколько раз переходил с государственного языка на русский, пытаясь донести свои мысли до русскоязычных украинцев.

Стоит отметить, что поступок Зеленского на инаугурации не понравился также и депутату Олегу Ляшко, который на торжественной церемонии в Раде не смог удержаться, чтобы не прервать речь президента Украины и не упрекнуть его в том, что он перешел на русский язык. После замечания Зеленский «поблагодарил» Ляшко за то, что он продолжает делить людей на правильных и неправильных.

Напомним, перед уходом экс-глава Украины Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование его почти во всех отраслях жизни.

Курс на тотальную украинизацию украинские власти взяли после государственного переворота 2014 года. Киев ввел обязательные квоты на украиноязычный контент на радио и телевидении, а также принял закон об образовании, который обязывает все учебные заведения преподавать только на украинском языке.

Российские официальные лица неоднократно обращали внимание международного сообщества на то, что на Украине грубой дискриминации по языковому признаку подвергается русскоговорящее население.