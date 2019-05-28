Дефолт поможет Украине вывести экономику из кризиса

Киевские политологи обсудили перспективы работы Верховной рады и правительства Украины в ближайшие два месяца, а также возможность объявления страной дефолта. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

Как сообщил на пресс-конференции киевский политолог Дмитрий Корнейчук, нынешняя «антироспускная деятельность» уходящей Верховной рады никому на Украине не интересна, поскольку в стране уже официально началась кампания по выборам в парламент нового созыва.

«Все депутаты, фракции и околопарламентская тусовка по горло заняты тем, как бы удержаться у власти еще на один срок, поэтому никаких серьезных решений от Рады в ближайшее время ожидать не стоит, — сообщил аналитик. — И в команде Зеленского поступили абсолютно правильно, когда отказались вносить на рассмотрение этого парламента важнейшие законы — вроде снятия депутатской неприкосновенности или порядке вынесения импичмента президенту. Как показала практика, эти люди просто не способны адекватно принимать столь сложные законы — тем более напрямую касающиеся их самих».

Тем не менее, по мнению Корнейчука, в Раде может найтись необходимое количество голосов за отставку премьера Владимира Гройсмана. Однако, согласно Конституции, Гройсман все равно останется до выборов в качестве и. о. премьер-министра Украины.

«Поэтому у него еще как минимум два месяца будет доступ к государственным финансовым потокам, который он наверняка постарается использовать как источник финансирования предвыборной кампании своей партии в Раду, — прогнозирует политолог. — Правда, довольно трудно предположить, в каком извращенном виде Гройсман и ему подобные попытаются просочиться в новую Раду. В любом случае тот состав депутатов, который будет работать еще два месяца, вряд ли способен сделать хоть что-то, что способно улучшить жизнь простых украинцев. Никто в ближайшее время не будет снижать тарифы на ЖКХ, рассматривать законы, необходимые для выполнения минских соглашений, и т. д. В Раде будет происходить только имитация бурной деятельности, больше ничего».

Говоря о том, будет ли в ближайшее время принят закон о полностью пропорциональной системе, Дмитрий Корнейчук считает, что это вполне возможно.

«Если Рада захочет принять какой-то закон, то она сможет это сделать в течение одной сессионной недели. Весь вопрос в том, кто в этом заинтересован, — говорит аналитик. — Есть силы, которые крайне заинтересованы в полностью пропорциональной системе выборов, в первую очередь тот же Зеленский со своей виртуальной партией. По «мажоритарке» им набрать голоса будет крайне сложно. Также в принятии нового закона заинтересован Медведчук, «Оппозиционная платформа — За життя» и «Батькивщина». Против наверняка будет «Народный фронт», у которого рейтинг 0,8% и призрачные перспективы прохождения в парламент по партспискам. Эта «битая армия» будет пытаться просачиваться в Раду через «мажоритарку». Вопрос, насколько в этом заинтересованы в БПП, зависит от главного: сможет ли Порошенко всех своих приспешников спрятать в партийном списке? В любом случае, если указ о досрочных выборах будет издан в ближайшее время, уже никто не будет менять избирательное законодательство. Это будет означать, что все основные силы договорились проводить досрочные выборы, но по старой избирательной системе. Думаю, что по итогам выборов мы увидим массу старых знакомых, которые сумеют просочиться в Раду по мажоритарным округам. Увы, в украинской политике ничего радикально не меняется, схемы остаются все те же, и не имеет значения, кто в данном случае является президентом».

Комментируя совет олигарха Игоря Коломойского, данный президенту Зеленскому по поводу объявления Украиной дефолта, политолог предположил, что это чистой воды «развод», который должен показать полную независимость новой власти от данного олигарха.

«В рамках этой стратегии олигарх периодически выступает с какими-то тезисами, которые впоследствии гневно опровергают в администрации президента. Допустим, Коломойский недавно признал, что «в Донбассе идет гражданская война», на что в администрации заявили — «нет, там имеет место российская агрессия». Олигарх советует объявить дефолт, после чего Зеленский высказывает намерение исправно платить по долгам западным финансистам. Тем самым обе стороны публично демонстрируют, что между ними не только нет никакой связи, но и есть острые конфликтные точки», — указывает эксперт.

В свою очередь киевский политолог Алексей Якубин считает, что заявление Коломойского о возможности объявления Украиной дефолта отображает в основном его личную точку зрения.

«Этим заявлением Коломойский преследует свои интересы. У него сложные отношения с международными финансовыми институтами из-за ситуации с «ПриватБанком». Пока он смотрит, как эти финансовые институты отреагируют на такое заявление, — говорит аналитик. — По реакции президента Зеленского и кабмина уже видно, что идея с дефолтом не нашла сторонников во власти. Но, если говорить о дефолте с политической точки зрения, то это отсрочка выплат кредиторам, а не обнуление обязательств вообще. За 60 лет своей истории МВФ пережил около 30 дефолтов от стран-заемщиков. Аргентина должна МВФ 38 млрд долларов, Греция — 10,5 млрд, Украина — 10,2 млрд долларов».

По мнению Алексея Якубина, дефолты на примере России и Аргентины показывают, что в результате начинает расти экономика государств. Поэтому обсуждение возможности объявление дефолта не смертельный приговор.