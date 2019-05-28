Автоэксперт оценил эффективность ужесточения штрафов за превышение скорости в РФ

Москва, 28 мая. Ужесточение штрафов за превышение скорости в первую очередь отразиться на тех, кто впервые нарушает ПДД, злостные нарушители найдут, как обойти ограничения, считает автоэксперт Александр Холодов.

Ранее замглавы Госавтоинспекции Александр Быков предложил повысить штраф для тех, кто нарушает скоростной режим не первый раз.

Холодов в интервью Пятому каналу выразил мнение, что штраф за превышение скорости в первую очередь ударит не по «рецидивистам», а по водителям, которые нарушают правило однократно. По мнению автоэксперта, «злостные нарушители найдут способ, как продолжать нарушать».

Холодов также предположил, что будут усовершенствованы способы обхода штрафов. К примеру, с помощью технических средств, затрудняющих идентификацию номера машины.

Ранее в ГИБДД предложили ужесточить систему штрафов за нарушение скоростного режима на дорогах, сообщала «Газета.ру». В настоящее время превышение скорости на 20-40 км/ч наказывается штрафом в размере 500 рублей. Инспекция же предлагает увеличить размер наказания в шесть раз, до 3 тыс. рублей. Кроме того, предлагалось лишить скидки при оплате штрафов для злостных нарушителей.

Кроме того, в планах ГИБДД рассмотреть вопрос о введении штрафов за превышение разрешенной скорости на менее чем 20 км/ч. Но пока это нововведение остается намерением.

В понедельник «Известия» сообщали, что межправительственная рабочая группа НТИ «Автонет» разрабатывает сервис поиска водителей, лишенных ранее прав. Искать «лишенцев» планируется с помощью камер видеофиксации нарушений ПДД, после эти данные передадут гаишникам для оперативного перехвата проштрафившегося гражданина. Эксперты обращают внимание, что такой сервис нарушает конституционные права граждан.