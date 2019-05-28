Тимошенко поздравила Саакашвили с возвращением украинского гражданства

Киев, 28 мая. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко поздравила экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской области Михаила Саакашвили с возвращением украинского гражданства.

Тимошенко назвала лишение Саакашвили украинского гражданства местью со стороны экс-президента Украины Петра Порошенко. Лидер «Батькивщины» назвала меры в отношении Саакашвили «правовым беспределом и вопиющей несправедливостью».

«Мы с вами знаем, что справедливость есть, за нее стоит бороться! Рада, что сегодня справедливость восстановлена и Михаил Саакашвили снова — гражданин Украины. Поздравляю», — написала Тимошенко в Facebook.

Против Саакашвили в Грузии в 2013 году завели ряд уголовных дел, бывший президент был заочно осужден на тюремные сроки. В 2015 году Порошенко предоставил Саакашвили гражданство и назначил губернатором Одесской области. Однако годом позже Порошенко уволил Саакашвили, обвинив его в том, что он лишь ухудшил экономическое состояние региона, и лишил политика гражданства. Экс-президента Грузии депортировали в Польшу.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский подписало указ о возвращении гражданства Саакашвили. Политик сообщил, что намерен вернуться на Украину в среду. Саакашвили заявил, что он не собирается мстить экс-президенту Украины Петру Порошенко за лишение гражданства. По словам политика, его больше беспокоят вопросы дальнейшего развития Украины, чем старые обиды.