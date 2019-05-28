Бывшая супруга Безоса отдаст половину состояния на благотворительность

Нью-Йорк, 28 мая. Бывшая супруга основателя Amazon Джеффа Безоса Маккензи намерена отдать не менее половины своего 37-миллиардного состояния, которое досталось ей после развода, на благотворительность в рамках кампании «Клятва дарения», начатой американскими миллиардерами Уорреном Баффеттом и Биллом Гейтсом в 2010 году.

О решении экс-жены Безоса сообщается в пресс-релизе организации, к которой она присоединилась в мае текущего года.

«У меня есть несоразмерное количество денег, которыми я могу поделиться. Мой подход к благотворительности и дальше будет осмысленным», — отмечается в ее послании на сайте.

Бывший муж прокомментировал это решение, заявив, что гордится поступком экс-возлюбленной.

MacKenzie is going to be amazing and thoughtful and effective at philanthropy, and I’m proud of her. Her letter is so beautiful. Go get ‘em MacKenzie. https://t.co/S2gLLBQyRQ — Jeff Bezos (@JeffBezos) 28 мая 2019 г.

Напомним, пара познакомилась в начале 90-х годов в Нью-Йорке, после свадьбы Безосы переехали в штат Вашингтон. В браке у пары родились четверо детей.

9 января 2019 года глава Amazon объявил о разводе со своей супругой после 25 лет брака. На тот момент Безос являлся самым богатым человеком в мире.

По законам штата Вашингтон, в котором проходил бракоразводный процесс, в случае отсутствия брачного контракта бывшим супругам после развода полагается по половине нажитого имущества.

Помимо Amazon, капитализация которой в прошлом году достигла триллиона долларов, Безос владеет аэрокосмической компанией Blue Origin.