Бывшая супруга Безоса отдаст половину состояния на благотворительность

Нью-Йорк, 28 мая. Бывшая супруга основателя Amazon Джеффа Безоса Маккензи намерена отдать не менее половины своего 37-миллиардного состояния, которое досталось ей после развода, на благотворительность в рамках кампании «Клятва дарения», начатой американскими миллиардерами Уорреном Баффеттом и Биллом Гейтсом в 2010 году.

О решении экс-жены Безоса сообщается в пресс-релизе организации, к которой она присоединилась в мае текущего года.

Бывший муж прокомментировал это решение, заявив, что гордится поступком экс-возлюбленной.

MacKenzie is going to be amazing and thoughtful and effective at philanthropy, and I’m proud of her. Her letter is so beautiful. Go get ‘em MacKenzie. https://t.co/S2gLLBQyRQ