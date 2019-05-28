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Ольга Шарий поймала Максакову на лжи

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Ольга Шарий поймала Максакову на лжи

Киев, 28 мая. Украинская журналистка и блогер Ольга Шарий отреагировала на заявления оперной певицы Марии Максаковой, прозвучавшие в программе канала НТВ «Чистосердечное признание».

На российском ТВ Максакова, в частности, рассказала, кто, по ее мнению, может стоять за убийством Дениса Вороненкова. Супруга Максаковой, бежавшего на Украину экс-депутата Госдумы РФ застрелили в центре Киева 23 марта 2017 года.

Шарий раскритиковала Максакову за противоречия в позиции относительно убийства, а также поймала бывшую солистку Мариинского театра на лжи. Блогер напомнила, что совсем недавно Максакова называла Украину страной, где царит демократия, однако затем изменила свое мнение.

Ольга Шарий поймала Максакову на лжи

В комментариях к видео на канале Ольги Шарий пользователи засыпали Максакову оскорблениями.

«Порох [экс-президент Украины Петр Порошенко] ушел, теперь и показания будут другими…» — отметили обсуждающие видео на канале Ольги Шарий.

Ольга Шарий поймала Максакову на лжи

Напомним, в программе «Чистосердечное признание» Максакова извинилась перед своим первым мужем Владимиром Тюриным, которого ранее обвиняла в причастности к убийству Дениса Вороненкова.

Раскрыть имя настоящего заказчика ликвидации Вороненкова Максакова обещает в ближайшее время.

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Автор: Федор Веснин
Источник: Youtube.com
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