Ольга Шарий поймала Максакову на лжи

Киев, 28 мая. Украинская журналистка и блогер Ольга Шарий отреагировала на заявления оперной певицы Марии Максаковой, прозвучавшие в программе канала НТВ «Чистосердечное признание».

На российском ТВ Максакова, в частности, рассказала, кто, по ее мнению, может стоять за убийством Дениса Вороненкова. Супруга Максаковой, бежавшего на Украину экс-депутата Госдумы РФ застрелили в центре Киева 23 марта 2017 года.

Шарий раскритиковала Максакову за противоречия в позиции относительно убийства, а также поймала бывшую солистку Мариинского театра на лжи. Блогер напомнила, что совсем недавно Максакова называла Украину страной, где царит демократия, однако затем изменила свое мнение.

В комментариях к видео на канале Ольги Шарий пользователи засыпали Максакову оскорблениями.

«Порох [экс-президент Украины Петр Порошенко] ушел, теперь и показания будут другими…» — отметили обсуждающие видео на канале Ольги Шарий.

Напомним, в программе «Чистосердечное признание» Максакова извинилась перед своим первым мужем Владимиром Тюриным, которого ранее обвиняла в причастности к убийству Дениса Вороненкова.

Раскрыть имя настоящего заказчика ликвидации Вороненкова Максакова обещает в ближайшее время.