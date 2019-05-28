Саакашвили обещал не мстить Порошенко после возвращения на Украину

Киев, 28 мая. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что он не собирается мстить экс-президенту Украины Петру Порошенко за лишение гражданства. По словам политика, его больше беспокоят вопросы дальнейшего развития Украины, чем старые обиды.

«Месть — это вообще не мой стиль. Справедливость – очень важное дело. Необходимо ориентироваться на будущее, на успех Украины, на дальнейшие шаги, чтобы наконец начать реформы», — отметил Саакашвили, выступая в эфире телеканала «Наш».

Он также добавил, что намерен поддерживать нового президента Украины Владимира Зеленского и его команду, поскольку считает его талантливым управленцем.

Ранее сообщалось, что Зеленский отменил указ Порошенко и вернул Саакашвили украинское гражданство. Партия Саакашвили «Движение новых сил» сообщила, что он намерен вернуться в Киев уже в эту среду.

Напомним, что экс-губернатор был лишен украинского паспорта в июле 2017 года. Поводом для подобного решения стали ложные данные, которые политик указал в своей анкете при переезде на Украину. Он сообщил, что не находится под следствием, однако на деле был фигурантом уголовного дела в Грузии. Сам же Саакашвили уверен, что стал жертвой политического преследования, поскольку обличал коррупционеров из окружения Порошенко.

Примечательно, что, несмотря на лишение гражданства, в феврале 2018 года Саакашвили незаконно пересек украинскую границу, буквально прорвавшись через кордоны, в чем ему помогли сторонники. Впоследствии он был вынужден оплатить штраф за нарушение миграционного законодательства.