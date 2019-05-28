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Сирийский Идлиб не станет второй Раккой, заявили в МИД РФ

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Сирийский Идлиб не станет второй Раккой, заявили в МИД РФ

Нью-Йорк, 28 мая. Россия может гарантировать, что сирийский Идлиб не станет второй Раккой с масштабной боевой операцией, заявил во вторник заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Сирии, Вершинин подчеркнул, что в случае с Идлибом «речь не идет о масштабной боевой операции».

«Я могу вам сказать, что Идлиб не станет второй Раккой, не станет тем мертвым городом, который разбомбили до земли члены международной коалиции во главе с США», — заявил он.

Ранее Вершинин сообщил, что за последние полгода влияние боевиков распространилось почти на всю зону деэскалации в сирийской провинции Идлиб.

СМИ сообщали, что в Идлиб с территории Турции в очередной раз прибыла крупная партия оружия и военной техники. Все эти поставки предназначались боевикам коалиции «Фронт национального освобождения». 

Напомним, операцию в Ракке проводила международная коалиция под руководством США, действующая на территории Сирии незаконно. После авиаударов коалиции город был практически разрушен. Пострадали не только террористы, но и мирные жители.

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Автор: Олеся Волкова
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