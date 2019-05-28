Косовские СМИ опубликовали личные данные раненого россиянина

Белград, 28 мая. Косовские СМИ опубликовали фотографию водительского удостоверения российского сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова, а также распространили видео его задержания.

Косовский портал Insajderi опубликовал фотографию водительских прав Михаила Краснощекова. Портал Indeksonline разместил видеокадры, на которых россиянин садится в автомобиль скорой помощи.

Во вторник косовоалбанская полиция задержала 30 человек, в том числе двух сотрудников миссии ООН. Во время задержания Краснощеков получил травму головы и находился в реанимации. Позже в миссии сообщили, что россиянина отпустили.

Спецподразделения полиции Косово утром во вторник вторглись на бронированных автомобилях в районы, населенные сербами. Президент Сербии Александр Вучич отдал приказ привести армию и МВД в полную боевую готовность. В МИД РФ назвали вопиющим фактом арест российского сотрудника ООН в Косово.

Руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова в интервью Федеральному агентству новостей объяснила, что Белград не решится ввести войска для защиты сербов в Косовскую-Митровицу, а предложит переговорный процесс. Эксперт полагает, что НАТО уже предупредило Сербию о том, чтобы он не смел начинать военные действия.