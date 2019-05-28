Пиарщик Булановой отреагировал на информацию о возможном инсульте певицы

Москва, 28 мая. Врач-терапевт Антонина Патрова считает, что российская певица Татьяна Буланова может подорвать свое здоровье. Плотный гастрольный график может довести ее до инсульта.

Легенда 90-х Буланов нередко признавалась, что за последние годы ни разу не отдыхала. Она продолжает активную творческую жизнь и только радуется коллегам, которые находят время для отдыха на Мальдивах или Бали.

Некоторые считают, что певица сосредоточена на работе из-за своего материального положения. Сама Буланова не объясняет, почему все время посвящает работе.

Именно поэтому Антонина Патрова считает, что трудоголизм может привести Буланову к инсульту. PR-менеджер певица Константин Сергеев отреагировал на заявление врача.

По его словам, инсульт может случиться с каждым. Представитель артистки считает, что не стоит распространять подобную информацию.

«Для чего это нужно?У нас плотнейший график. У Татьяны все в порядке, она следит за своим здоровьем», — сказал Сергеев, его слова приводят Nation News.

Ранее сообщалось, что Татьяна Буланова подала в суд ради алиментов на ребенка. Она хочет взыскать средства с бывшего супруга Владислава Радимова, пара распалась в 2016 году. Певица воспитывает 12-летнего сына Владислава.