Волкер надеется, что Россия изменит позицию по украинским морякам

Вашингтон, 28 мая. Власти США надеются, что РФ изменит свою позицию и освободит украинских военных моряков, которые вторглись в российские воды в Керченском проливе. Об этом во вторник заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, отвечая на вопросы журналистов.

«Россия ясно дала понять, что у нее нет намерения делать это. Мы надеемся, что она передумает на этот счет. Тем не менее, сила к России применяться не будет, чтобы принудить ее выполнить данное решение суда», — отметил он.

Волкер также добавил, что хотел бы провести встречу с российскими представителями в ближайшее время, сообщает «Царьград».

Напомним, что Международный трибунал по морскому праву встал на сторону Киева. Он потребовал от России освободить украинские военные корабли и моряков, которые были задержаны российскими пограничниками после провокации в Керченском проливе, а также прекратить уголовное преследование нарушителей границы. При этом Москва не участвовала в слушаниях, поскольку считает, что трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Киева. Российская сторона заявила, что будет последовательно отстаивать свою позицию. Киев между тем уже подготовил ноту с требованием вернуть моряков.

Речь идет о военнослужащих ВМСУ, которые в ноябре прошлого года на бронекатерах вторглись в российские воды и игнорировали требования пограничной службы остановиться. В итоге военные корабли были задержаны, а их экипажи арестованы. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева, о чем свидетельствуют документы, найденные на борту катеров.