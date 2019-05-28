«Джебхат ан-Нусра»* ищет новых спонсоров для сохранения анклава на северо-западе Сирии

По информации местного источника в Facebook, представители шести группировок, входящих в состав террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам», провели встречу в районе аэродрома на окраине города Тафтаназ к северо-востоку от Идлиба. Ключевым вопросом, который обсуждали джихадисты, было дальнейшее финансирование группировок, действующих внутри исламистского анклава на северо-западе Сирии. Другие подробности — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Один из высокопоставленных главарей «Джебхат Фатх аш-Шам»1 (деятельность запрещена в РФ) Абу Убайда, отвечающий за распределение денежных средств между отрядами террористов, во время встречи отказался выделить полевому командиру Абу Хасану, руководящему одной из подконтрольных «Ан-Нусре» группировок — «Джейш Аль-Бадией», деньги для премирования части боевиков, находившихся на передовых позициях на северо-западе Хамы.

Более того, Абу Убайда обвинил членов «Джейш Аль-Бадии» в трусости, проявленной в период наступления Сирийской арабской армии (САА), разворачивающегося под прикрытием ВКС РФ. На самом же деле основной причиной такой «экономии», по данным источника, послужило далеко не столько это, сколько резкое снижение размеров финансирования боевиков, что связано с их крупными неудачами в войне против официального Дамаска в последнее время.

На этом фоне все отчетливее звучит мнение, что время оккупации Идлиба террористами истекает, а вопрос восстановления суверенитета законного руководства арабской республики над этой частью Сирии — вопрос совсем недалекого будущего.

Об этом говорят и последние столкновения между правительственными войсками САР и исламистами к северо-западу от Хамы. С начала месяца военнослужащие САА отбили обширные территории в этой местности, в том числе стратегически значимый город Калаат Аль-Мадик. Попытки радикалов вернуть утраченные районы не увенчались успехом: так, несколько дней назад армией Сирии была вновь освобождена Кафр-Набуда.

Доктор военных наук Анатолий Матвийчук напомнил в беседе с корреспондентом ФАН, что США и союзные им страны международной коалиции уже давно сократили объемы спонсирования так называемой умеренной оппозиции, сконцентрировавшись больше на поддержке курдских группировок и стараниях отделить восточную части САР от остальной республики. В последнее время финансирование, похоже, действительно, было уменьшено еще больше.

«Вливание денег и оружия со стороны Соединенных Штатов и их союзников было заметно сокращено еще после того, как эти группировки понесли поражение в Алеппо и на других ключевых фронтах. Акценты были смещены на Демократические силы Сирии (SDF). «Ан-Нусра» и остальные бандгруппы из Идлиба были вынуждены затянуть пояса. Но у них еще оставались линии поставок, налаженные другими иностранными силами, прежде всего — из региона. Во многом, однако, приходилось перебиваться контрабандой и другими случайными заработками. В начале года им было особо выделено какое-то количество средств для постоянных беспокоящих ударов по САА на северо-западе САР, но это обернулось контрнаступлением», — пояснил эксперт.

Похоже, что очередные неудачи в Хаме вскоре вынудили кураторов еще на часть уменьшить объем спонсирования радикальных бандформирований, что поставило боевиков в зоне Идлиба в тяжелую ситуацию.

«Они сейчас находятся в очень сложном финансовом положении, так как ключевой источник денег в лице Запада перестал оказывать исламистам в этом районе Сирии полномасштабную поддержку. Американцев сейчас больше интересует главный нефтяной регион страны Дейр-эз-Зор и дислоцирующиеся там курды. Соответственно, если идлибские террористы в ближайшее время не найдут дополнительных или альтернативных источников финансирования, то уже скоро им придется либо сложить оружие и сдаться, либо бежать в Центральную Азию. Это значит, что исламистский анклав может уже в самом недалеком будущем вернуться под управление легитимного правительства САР», — подытожил Анатолий Матвийчук.

1 Организация запрещена на территории РФ.