Полузащитник «Оренбурга» может вернуться в «Сочи»

Москва, 28 мая. Полузащитник «Оренбурга» Артем Кулишев может перейти в «Сочи». По информации Федерального агентства новостей, возвращение 25-летнего игрока в команду весьма вероятно.

По словам источника, трансфер может быть оформлен уже к началу летних сборов. Кулишев — воспитанник «Ростова». С 2015 года он выступал за петербургское «Динамо», которое летом прошлого года провело ребрендинг и передислоцировалось в Сочи.

В прошлом сезоне в составе динамовцев полузащитник провел 40 матчей, забил 19 голов, а также отдал 8 результативных передач, чем заинтересовал добившейся повышения в классе «Оренбург».

В завершившемся сезоне РПЛ на счету Кулишева 9 матчей в чемпионате России, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей.

«Сочи» занял второе место в ФНЛ, в следующем сезоне команда будет выступать в РПЛ.