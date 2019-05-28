Киев договорился о продолжении сотрудничества с МВФ

Киев, 28 мая. Украина договорилась с Международным валютным фондом (МВФ) о подготовке новой программы сотрудничества, которая послужит развитию страны, об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

«Договорились, что будем активно сотрудничать с МВФ, а также и с другими международными структурами», — заявил Данилюк в эфире «112 Украина».

По словам Данилюка, за время проведения выборов в Раду будет подготовлена программа сотрудничества, которая «даст дополнительный толчок для развития Украины». Секретарь СНБО охарактеризовал переговоры с МВФ как «продуктивные». Кроме того, Данилюк заявил, что Киев получил «положительный сигнал».

Данилюк сообщил, что на встрече президента Украины Владимира Зеленского с представителями МВФ стороны пришли к согласию, что первые шаги будут направлены «на борьбу с коррупцией, перезапуск судебной реформы, на переформатирование правоохранительной системы». Вопрос о предоставлении Украине транша будет решаться по итогам визита миссии МВФ, отметил секретарь СНБО. Он также добавил, что программа помощи от МВФ stand-by будет продолжать действовать, а все обязательства, которые брали на себя кабинет министров и Верховная рада, должны быть выполнены.

Напомним, новая программа помощи от МВФ stand-by была подписана в конце декабря 2018 года и рассчитана на год и два месяца, на протяжении которых Украина может получить 3,9 млрд долларов. Первый пересмотр программы запланирован в текущем месяце, затем станет ясно, может ли Украина рассчитывать на очередной кредит.