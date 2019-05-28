США попытаются использовать Косово, чтобы поссорить Россию и Сербию

Народы России и Сербии попытаются поссорить, после того как Белград признает независимость Косово. Об этом сербский ополченец Деян Берич, воюющий на стороне Луганска и Донецка в гражданской войне на Украине, заявил в интервью Федеральному агентству новостей.

«Еще год назад я говорил, что президент Сербии Александр Вучич поставит вопрос о признании Косово. И вот он вчера сказал, что у Белграда нет контроля над территорией Косово и что сербы должны с этим смириться», — рассказал Берич.

По странному совпадению, на следующий день после такого заявления полиция Косово арестовала, по последним данным, уже 19 человек, в том числе гражданина России.

«На разных соглашениях в Брюсселе именно сербское руководство дало возможность косовским албанцам получить свою полицию, которая вообще не может там находиться согласно резолюции Совбеза ООН 1244», — отметил собеседник ФАН.

Сегодня Вучич привел армию в полную боевую готовность, но за этим ничего не последует, уверен Берич. Дело в том, что командуют Сербской народной армией, по сути, «генералы НАТО», которые сидят в министерстве обороны Сербии, добавляет он.

В скором времени в ООН или Совете Европы последуют переговоры о беспорядках в сербском анклаве в Косово, прогнозирует ополченец. Потом это повторится еще несколько раз, пока Албания не поставит вопрос об открытии границы с Косово и постепенном вхождении края в свой состав, предполагает собеседник ФАН.

«Если бы был поставлен вопрос вернуть свою землю в Косово, пусть даже военным путем, я немедленно вернулся бы в Сербию. Но ничего такого не будет. Существуют негласные договоренности Александра Вучича и руководителя Косово Хашима Тачи», — уверен ополченец.

По его словам, почти все влиятельные сербские СМИ приобретены американским фондом частных инвестиций Kohlberg Kravis Roberts. В его руководство входит, в частности, генерал Дэвид Петреус, два года возглавлявший ЦРУ.

«Эти СМИ обвинят Россию в том, что Сербия потеряла Косово, ведь именно Москва поддерживала Вучича. То есть поражение Сербии попытаются использовать для того, чтобы поссорить русский и сербский народы», — считает Деян Берич.

По его мнению, если бы не было протестов в Сербии, Вучич уже давно признал бы Косово.

«Наше правительство давно сдало Косово. Пытаются представить протесты против Вучича, идущие в последние месяцы в Белграде, как некий сербский майдан. Но на самом деле за месяцы протестов ни одна машина не сгорела, ни одна витрина не разбита. Лично я понимаю, что Россия делает то, что может: оказывает поддержку президенту, выбранному на выборах, которые признаны законными. Однако сербов будут пытаться настроить антироссийски», — резюмировал собеседник ФАН.

28 мая глава Сербской радикальной партии Воислав Шешель, выступая в Скупщине, заявил, что интеграция Сербии с Россией и странами ЕАЭС принесла бы выгоду Белграду и заставила бы страны Запада пойти на уступки. Политик считает, что к 2024 году готовится объединение России, Белоруссии и Казахстана в конфедерацию. По его мнению, Сербии тоже стоит поучаствовать в этом процессе.