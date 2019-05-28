Племянница Скрипаля отказалась от идеи поехать в Великобританию

Ярославль, 28 мая. Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория отказалась от идеи поехать в Великобританию на встречу с родственниками.

Родственница Скрипаля проживает в Ярославле вместе с матерью бывшего сотрудника ведомства Еленой. Британские власти не раз отвечали ей отказом в выдаче визы.

Изначально ее целью было посещение госпиталя, где находились какое-то время Скрипаль и его дочь Юлия. Однако теперь, как сообщал сам экс-полковник в разговоре с родственницей, их постоянно перевозят с места на место.

«А смысл мне ехать в Великобританию? Пока я не буду точно знать их адрес, где они находятся, я не буду подавать на визу», — заявила она.

Как сообщалось ранее, Скрипаль два раза звонил племяннице этой весной, это были его первые звонки родственникам после инцидента в британском Солсбери в прошлом году. В апреле ему удалось поговорить с племянницей, а в мае ее телефон был недоступен, поэтому Скрипаль оставил сообщение.

По словам Виктории, дядя не сообщил ей своего точного местонахождения, рассказал лишь, что чувствует себя хорошо.

«Только вот эта трахеостома — тяжело говорить, с хрипотцой говорил», — добавила она.

Напомним, Скрипали были обнаружены с признаками отравления нервно-паралитическим веществом в Солсбери 4 марта 2018 года. Правительство Британии, не дожидаясь результатов расследования, обвинило в причастности к инциденту Россию и использовало «дело Скрипалей» в качестве повода для введения новый антироссийских санкций. Москва неоднократно отвергала обвинения, указывая на отсутствие фактов, и заявляла о готовности помочь в расследовании. Однако Британия отказала Следственному комитету РФ в сотрудничестве.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее призвала посла Великобритании в Москве Лори Бристоу обнародовать результаты расследования по «делу Скрипалей».