Задержанный в Косово российский сотрудник ООН освобожден. События дня. ФАН-ТВ

Ребенка госпитализировали ребенка мгновенно. Понадобилась срочная операция. Сейчас девочка находится в реанимации местной больницы. Других пострадавших, к счастью, не было. Юного злоумышленника задержали сразу же на месте. Выяснилось, что он состоит на учете у психиатра. До нападения он записал и опубликовал в соцсетях видео, в котором говорит о том, что должен сделать это, не объясняя причин. Ситуация вызвала отклик у уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой . Она выступила с рекомендацией родителям и педагогам: внимательнее следить за душевным состоянием детей. Особенно сейчас в период экзаменов.

«14-летний ученик средней школы № 4 города Вольска Саратовской области поднялся на второй этаж учебного заведения, где бросил в класс, в котором находились ученики и учитель бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. Затем, выйдя в коридор, он бросил вторую аналогичную бутылку. По счастливой случайности, воспламенения не произошло. После этого он встретил в коридоре 12-летнюю учащуюся, направлявшуюся в свой класс. Юноша нанес девочке удар топором в область лба», — сообщила старший помощник руководителя СК РФ по Саратовской области Надежда Волошина .

Ужасающий инцидент произошел сегодня в одной из школ города Вольск Саратовской области. 14-летний ученик напал на 12-летнюю девочку. О нападении подростка на школу возбуждено уголовное дело.

Конфликт между Косово и Сербией

Российский сотрудник ООН, задержанный в Косово, попал в больницу. Его избили, когда пытались повязать. МИД нашей страны запросил у местных властей полную информацию о состоянии здоровья россиянина. По некоторым данным, его освободили, опять же, по требованию дипломатов. Разборки Сербии и Косово, по большому счету, не наше дело. Но на каком основании задержали нашего согражданина? Президент самопровозглашенной республики Хашим Тачи попытался объяснить. За сопротивление правоохранительным органам. Неясно только при каких обстоятельствах происходило сопротивление — при задержании? Интересный повод получается.

«Задержание осуществлено несмотря на то, что россиянин обладает дипломатическим иммунитетом сотрудника ООН. Рассматриваем этот вопиющий акт как еще одно проявление провокационной линии косовоалбанской верхушки», — возмущена представитель МИД России Мария Захарова.

Сотрудник ООН, по своей сути борец за «мир во всем мире», Михаил Краснощеков оказался в центре конфликта. 28 мая в Косово и Метохии задержали 23 человека — сербов и боснийцев. В Приштине заявили, что это была операция по задержанию преступников. Под горячую руку попал и наш соотечественник. То есть представитель ООН был связан с защитой преступников? Здесь более правдиво звучит версия Белграда. Президент Александр Вучич заявил, что это была попытка изгнать сербов из Косово. Напомним, что Сербия потеряла контроль над этой территорией уже 20 лет назад. Все произошло после вмешательства НАТО. В 2008 косовско-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость. Сербия это не признавала. До последнего дня. Но накануне президент Александр Вучич сделал официальное заявление о том, что потерял Косово, и даже призвал улучшать двусторонние отношения. Казалось бы, после такого заявления лед должен был тронуться. Но вместо этого разворачивается столь неприятная история. Как можно назвать поступок косовцев? Нежеланием жить в мире? После задержаний президент Сербии приказал привести армию в полную боеготовность. Впрочем, вероятность начала военных действий, к счастью, невысока.

«НАТО уже предупредило руководство Сербской народной армии о том, чтобы та не смела начинать военные действия. Это будет грозить стране как минимум очередными санкциями и неприятностями. Поэтому, по всей видимости, Вучич не решится ввести войска для защиты сербов в Косовскую-Митровицу, а предложит переговорный процесс», — подчеркнула руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова.

Прав ли эксперт, и состоятся ли переговоры? Мы будем внимательно следить за этой ситуацией.