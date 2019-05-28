Меркель недовольна своей преемницей в ХДС

Москва, 28 мая. Канцлер Германии Ангела Меркель недовольна работой лидера ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая будет претендовать на место канцлера во время следующих выборов. Об этом сообщают осведомленные источники агентства Bloomberg.

Они указывают на то, что Крамп-Карренбауэр рассердила собственную партию, когда попыталась ускорить отставку Меркель и когда христианские демократы провалились на выборах. По словам источников, Меркель сомневается, что ее преемница справится с обязанностями канцлера, поэтому председатель правительства ФРГ может остаться на прежнем посту до окончания своего срока, который истекает в 2021 году.

Напомним, что Меркель занимает должность канцлера Германии с 2005 года. Она заявила, что не намерена переизбираться в 2021 году и претендовать на пост главы ХДС. Аннегрет Крамп-Карренбауэр возглавила «Христианско-демократический союз Германии» с 7 декабря 2018 году. Согласно проведенным в мае опросам, рейтинг одобрения преемницы Меркель снизился до 36%. Это самый низкий показатель с момента ее избрания главой ХДС.