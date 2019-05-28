Экс-судья призвал наказать за клевету избившего журналиста чиновника из Хакасии

Москва, 28 мая. Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев после нападения на корреспондента телеканала «Россия 24» Ивана Литомина написал на него в полицию заявление. Экс-судья Евгений Тарло считает, что самого чиновника следует наказать за ложное обвинение в дополнение к рукоприкладству.

Глава коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» и бывший член Совета Федерации подчеркнул, что не видит никаких действий со стороны журналиста, которые можно было бы квалифицировать как состав преступления. А вот самого Зайцева, который избил представителя СМИ, стоит наказать как минимум по двум статьям российского законодательства, в частности за клевету, считает экс-судья.

«Такую власть надо не просто оскорблять, а сажать в тюрьму!» — выступил он с призывом.

Он подчеркнул, что, судя по видеозаписи, корреспондент никого не оскорблял, а лишь пытался получить информацию, возможно, несколько навязчиво. Однако глава района, отметил Тарло, мог легко избежать рукоприкладства или промолчать, но вместо этого он напал на корреспондента.

«Пресса имеет право и обязана задавать жесткие вопросы. Рукоприкладство в любом случае неприемлемо», — цитирует его НСН.

Инцидент с нападением на корреспондента канала «Россия 24» произошел 22 мая. Журналисты снимали сюжет и хотели взять интервью у главы Ширинского района. Однако вопросы, которые корреспондент Литомин задал Зайцеву, не понравились чиновнику. По одной из версий, агрессия была вызвана вопросом о пострадавших в лесных пожарах, которые так и не получили нормальных условий для жилья.

Чиновник оттолкнул представителя СМИ, затем схватил его за одежду и повалил на пол. В отношении Зайцева было возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста.

Инцидент прокомментировал глава Хакасии Валентин Коновалов. Произошедшее он назвал вопиющим случаем, нарушающим все нормы и правила, а поведение чиновника — неприемлемым.

Однако во вторник гава Ширинского района заявил, что написал в полицию заявление, в котором обвинил корреспондента в оскорблении.