Донбасс, 28 мая. Украинские войска целенаправленно бьют по домам мирных жителей Донбасса. Солдаты ВСУ используют людей в качестве живого щита. Боец ВСУ свел счеты с жизнью, чтобы не ехать воевать. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Визит нового президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс «странным образом совпал» с усилением обстрелов ВСУ населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) сообщило, что за минувшие сутки украинские военные обстреливали территорию республики 14 раз. «Результативность» ударов не оставляет сомнений в том, что они целенаправленно наносились по объектам гражданской инфраструктуры.

В общей сложности 13 жилых домов получили повреждения в Донецке и Горловке, некоторые из них частично разрушены. ВСУ активно использовали тяжелые минометы, штатное вооружение боевых машин пехоты и гранатометов. Обстрелы велись по всей линии соприкосновения.

Также «защитники» Украины дважды обстреляли поселок Калиново в ЛНР и один раз поселок Голубовское, сообщает представительство республики в СЦКК.

Украинские военные прикрываются мирными жителями

Украинские силовики не только сами расстреливают жилые дома республик Донбасса, но и провоцируют ополченцев на ответные действия, прикрываясь мирными жителями. Об этом свидетельствует информация донецкой разведки о размещении военной техники ВСУ в жилых дворах в поселке Георгиевка.

Как уточнил официальный представитель Народной милиции ДНР майор Даниил Безсонов, на улице Молодежная указанного поселка ВСУ разместили три боевых машины пехоты. При этом военная техника намерено была размещена во дворах жилых домов местных жителей. Тем самым солдаты Киева подвергают гражданских большой опасности.

Боец ВСУ не захотел ехать в Донбасс

Новый случай суицида в рядах военнослужащих армии Украины произошел в месте постоянной дислокации одного из подразделений ВСУ. Информацию предоставил военный спикер ЛНР Яков Осадчий.

Как стало известно, 24 мая военнослужащий 14-ой отдельной механизированной бригады ВСУ свел счеты с жизнь накануне убытия его подразделения в зону гражданского конфликта. У мужчины в Луганской народной республике проживают родственники, и он неоднократно обращался к командованию своей части с просьбой не отправлять его на линию соприкосновения. Командир бригады Сергей Войченко, к которому покойный дважды ходил на прием, проигнорировал просьбу бойца, что и толкнуло последнего на подобные действия.