Стали известны подробности госпитализации режиссера Лунгина

Москва, 28 мая. Сын режиссера Павла Лунгина, сценарист Александр Лунгин в комментарии Федеральному агентству новостей сообщил подробности госпитализации своего отца в Москве.

По словам Лунгина-младшего, госпитализация является плановой.

«Ничего страшного. У него были плановые процедуры», — объяснил он в беседе с корреспондентом ФАН.

Таким образом, сценарист не подтвердил данные ряда СМИ, сообщивших, что режиссер в тяжелом состоянии находится в реанимации из-за проблем с сердцем.