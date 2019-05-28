Стали известны подробности госпитализации режиссера Лунгина
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Москва, 28 мая. Сын режиссера Павла Лунгина, сценарист Александр Лунгин в комментарии Федеральному агентству новостей сообщил подробности госпитализации своего отца в Москве.
По словам Лунгина-младшего, госпитализация является плановой.
«Ничего страшного. У него были плановые процедуры», — объяснил он в беседе с корреспондентом ФАН.
Таким образом, сценарист не подтвердил данные ряда СМИ, сообщивших, что режиссер в тяжелом состоянии находится в реанимации из-за проблем с сердцем.
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