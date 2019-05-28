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Уральский депутат взял кота на заседание по запрету операции «мягкие лапки»

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Уральский депутат взял кота на заседание по запрету операции «мягкие лапки»

Екатеринбург, 28 мая. Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер пришел на заседание комитета по аграрной политике с котом. Участники совещания обсуждали введение запрета на онихэктомию — удаление когтей у животных.

Накануне Вегнер написал в Facebook, что данная процедура является «бесчеловечным деянием в отношении братьев наших меньших».

«Депутаты не спят и видят сие мерзостное деяние… Любишь котейку, люби и коготейки», — отметил депутат.

На заседание во вторник Вегнер принес кота по кличке Зисман, чтобы продемонстрировать «ответственное отношение к животным».

 

«Нужно предусмотреть возможные пути обхода этого запрета со стороны ветеринаров и ввести за это нарушение административную или даже уголовную ответственность», — считает депутат.

В результате, депутаты Заксобрания, а также примкнувший к ним кот поддержали инициативу белгородских коллег, требующих законодательно запретить операцию «мягкие лапки» по удалению фаланг у домашних питомцев.

Отметим, запрет подобных операций предусмотрен Европейской конвенцией о защите животных. 

Уральский депутат взял кота на заседание по запрету операции «мягкие лапки»

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Автор: Федор Веснин
Источник: Uralinform.ru
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