Саакашвили вернется на Украину в среду

Москва, 28 мая. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, который вновь получил украинское гражданство, планирует вернуться в Киев уже в среду. Об этом сообщает пресс-служба его партии «Движение новых сил» в Facebook.

«Друзья, единомышленники и поклонники! Рады вам сообщить, что уже завтра, 29 мая, в 17.00 собираемся в Борисполе встречать Михаила Саакашвили в Украине!» — говорится в сообщении.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский распорядился вернуть Саакашвили гражданство. Бывший губернатор Одесской области уже отреагировал на известие о возвращении гражданства, поблагодарив Зеленского. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила, что может теперь и певица Наташа Королева сможет вернуться на свою историческую родину, пишет «Газета.ру».

Напомним, что в июле 2017 года экс-президент Украины Петр Порошенко лишил гражданства Саакашвили и добился его выдворения из страны. Бывший губернатор подавал жалобу в суд, но она так и не была рассмотрена.

Поводом для отзыва гражданства стали ложные данные, которые политик указал в своей анкете при получении украинского паспорта. Он сообщил, что не находится под следствием, однако на деле был фигурантом уголовного дела в Грузии. Сам же Саакашвили уверен, что стал жертвой политического преследования, поскольку обличал коррупционеров из окружения Порошенко.

Примечательно, что, несмотря на лишение гражданства, в феврале 2018 года Саакашвили незаконно пересек украинскую границу, буквально прорвавшись через кордоны, в чем ему помогли сторонники. Впоследствии он был вынужден оплатить штраф за нарушение миграционного законодательства.