Волкер пообещал новые поставки оружия Украине из США

Вашингтон, 28 мая. Вашингтон и впредь будет поставлять вооружение Киеву, а также консультироваться с ним относительно того, какие именно средства необходимы. Такое обещание дал специальный представитель США по Украине Курт Волкер.

Отвечая на вопрос о дальнейших поставках оружия Киеву, дипломат подчеркнул, что Украина, как и любая другая страна в мире, «имеет право на самооборону».

«Соединенные Штаты готовы работать с Украиной точно так же, как и с другими странами в мире, поддерживая их оправданные потребности в обеспечении обороны», — заявил он на брифинге.

Волкер отметил, что, как и с многими другими странами, Вашингтон будет консультироваться с Киевом по поводу того, каковые его легитимные потребности. Исходя их этого, указал дипломат, США посмотрят, какие средства смогут предоставить.

«Это нормальное взаимодействие со страной, развивающей свои собственные оборонные возможности», — убежден он.

Напомним, с 2014 года Вашингтон выделил Киеву более 1,3 миллиарда долларов на улучшение взаимодействия с НАТО и укрепление обороноспособности. Госсекретарь США Майк Помпео также заявлял, что Соединенные Штаты предоставляют Украине оборонительные средства и развединформацию. По его словам, этим Вашингтон «оказывает ощутимую помощь» Киеву.

Как заявил посол Украины в США Валерий Чалый, Конгресс рассматривает возможность увеличения военной помощи Украине при формировании бюджетных проектов на 2020 год. Речь идет о предоставлении летального оружия оборонительного характера, а также поддержке ветеранов и программах реформирования.

Ожидается, что Вашингтон выделит Киеву более 700 миллионов долларов.