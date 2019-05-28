Немецкий эксперт доказал, что НАТО «поощряла опасную игру» Украины в Керченском проливе

Москва, 28 мая. Североатлантический альянс «поощрял опасную игру» Украины в Керченском проливе и тем самым развязал войну против России, считает немецкий журналист Александр Сосновский.

По словам Сосновского, ВМС Украины использовали стелс-технологий, дозаправку в море и подготовленные пушки в ходе провокации в Керченском проливе. Это свидетельствует о том, что акция была заранее спланирована, а НАТО поддерживала опасное вторжение на территорию РФ. Кроме того, Сосновский привел доказательства того, что во время проведения провокации два самолета НАТО АВАКС находились вблизи границ РФ.

Сосновский напомнил, что НАТО и Киев заключили соглашение о взаимном сотрудничестве еще в 1997 году, согласно которому помощь альянса может считаться соучастием. Эксперт указал и на решение Международного трибунала ООН признать задержанных украинских моряков военнопленными.

«Если высокая инстанция признает моряков военнопленными, надо признать, что Украина ведет военные действия против России. А если это так, и НАТО в этом участвовала, то было коллективное нападение на территорию России», — заявил Сосновский в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Как отмечает «Царьград», заявление Сосновского встретило волну критики в украинских СМИ. Журналиста обвинили в том, что он якобы «притягивает» НАТО к инциденту. В ответ на обвинения эксперт привел статью World Economy, где подтверждается причастность НАТО к инциденту.

Спасибо за то, что сразу несколько украинских СМИ оскорблено процитировали мое выступление на Воскресном вечере у @VRSoloviev, но не надо так нервничать. Точные доказательства почитайте в следующем постеhttps://t.co/oNv1H5nvXd — Dr. A. Sosnowski (@alex_sosnowski) May 28, 2019

Три корабля ВМСУ 25 ноября прошлого года нарушили границу России в Черном море и двинулись в сторону Керченского пролива. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям пограничников РФ. В итоге корабли были задержаны, а 22 украинских моряка и два сотрудника СБУ, находившиеся на борту, задержаны. Все они стали фигурантами уголовных дел о нарушении госграницы.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко объяснила, почему Россия не может отпустить моряков ВМС Украины, нарушивших границу РФ в Керченском проливе. По словам Матвиенко, Москва не поддастся давлению и будет действовать исключительно в интересах защиты своей национальной безопасности и в соответствии с законодательством.