В Киеве рассказали, когда начнутся уголовные дела против команды Порошенко

Уголовные дела против бывшего президента Украины Петра Порошенко и его соратников могут начаться лишь после формирования парламентской коалиции. Причем только при условии, что коалиция будет образована из осколков бывшей «Партии регионов».

Так украинский политолог Тарас Черновол в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал заявление главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука о том, что спикер Верховной рады Андрей Парубий может понести уголовную ответственность по фактам нарушения украинского законодательства.

«До создания новой коалиции говорить о каких-то посадках несколько рано», — отметил собеседник ФАН.

При этом представители старой, «домайданной» власти ощутили полную безнаказанность и возвращаются в страну, добавил он. Сейчас они начинают демонстрировать свое присутствие и совершать реальные попытки реванша, полагает эксперт.

Однако пока угрозы начать уголовные дела против команды Порошенко будут действительны лишь в политическом аспекте.

«Сейчас это делается для того, чтобы продемонстрировать своему избирателю крайне высокую активность. Избиратели оппозиционного блока, платформы Медведчука почти все проголосовали за Зеленского», — напомнил Черновол.

Сейчас же важно, чтобы этот избиратель не потерялся и четко знал, за кого нужно голосовать.

«Есть социология, которая показывает настроения в обществе, она показывает, что упомянутым мной политическим силам удалось добиться общего неприятия событий 2013–2014 годов», — пояснил собеседник ФАН.

Таким образом, последнее заявление Виктора Медведчука — это часть реализации предвыборной технологии, которая призвана мобилизовать своего избирателя, показать ему свою готовность к реваншу. Есть несколько вариантов формирования коалиции в Верховной раде после парламентских выборов.

«Центром формирования коалиции может стать партия Владимира Зеленского «Слуга народа». Если поддержка Зеленского упадет — то коалиция может объединиться вокруг партии Петра Порошенко «Солидарность», — рассуждает Черновол.

Украинский политолог не исключает и того варианта, при котором начнет формироваться коалиция вокруг бывшей «Партии регионов».

«Вследствие этого мы можем получить ту коалиция, которая включит рычаги, посредством которых такие уголовные дела станут возможными. Все, кто принимал участие в событиях на Майдане, должны будут готовиться к тому, что против них будут возбуждены уголовные дела», — предполагает Черновол.

При этом уголовному наказанию подвергнутся не все.

«Избирательно, но так, чтобы боялись», — пояснил собеседник ФАН.

И сейчас вероятность такого развития событий существует.

«Владимир Зеленский запустил механизмы, при которых такой реванш возможен», — пояснил политолог.

Сразу же после своей инаугурации президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске парламента. Досрочные выборы в Верховную раду пройдут 21 июля. Выборы пройдут по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе. Половину мест в украинском парламенте распределят по партийным спискам, а половину получат кандидаты, победившие в одномандатных округах.