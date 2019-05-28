Посла Испании вызвали в МИД РФ из-за слов Борреля о «старом враге»

Москва, 28 мая. Министерство иностранных дел РФ вызвало посла Испании Фернандо Вальдерраму Пареху в связи с недружественным заявлением испанского правительственного чиновника.

«В ходе беседы ему было выражено недоумение и сожаление… Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между РФ и Испанией, взаимному восприятию двусторонних связей как дружественных, партнерских и взаимовыгодных», — говорится в сообщении.

Напомним, что 23 мая исполняющий обязанности министра иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Жозеп Боррель в интервью изданию El Periodico сделал резкий выпад против России, открыто назвав ее «врагом».

По его словам, за последние годы традиционный союзник Испании в лице США повернулся к Мадриду спиной, «старый враг Россия снова здесь и снова представляет угрозу», а Китая стал конкурентом. В связи с этим политик призвал европейские страны объединиться, чтобы вместе противостоять новым вызовам.

Напомним, что западные страны начали говорить о «российской угрозе» после государственного переворота на Украине, который привел к возникновению гражданской войны в Донбассе. С 2014 года НАТО начала активно расширяться на восток, все ближе продвигая свои базы к российским границам. Москва же утверждает, что единственную угрозу на континенте представляют как раз натовские силы, которые увеличивают риск возникновения конфликта в регионе из-за тотальной милитаризации Европы. По словам российских официальных лиц, альянсом движет лишь желание увеличить военные бюджеты и оправдать собственную экспансию.