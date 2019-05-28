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Путин прибыл в Нур-Султан на заседание Высшего Евразийского экономического совета

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Путин прибыл в Нур-Султан на заседание Высшего Евразийского экономического совета

Нур-Султан, 28 мая. Президент России Владимир Путин прибыл в Казахстан для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Мероприятие состоится в среду, а во второй половине дня во вторник российский лидер, скорее всего, встретится с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Предстоящее заседание Высшего Евразийского экономического совета будет посвящено пятилетию со дня подписания соглашения об учреждении Евразийского экономического союза. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что на полях саммита в Нур-Султане президент Путин проведет ряд двусторонних встреч.

Члены Высшего экономического совета подведут итоги работы союза за пять лет, а также наметят цели работы на ближайшие годы. Ожидается, что главы государств, входящих в ЕАЭС, подпишут совместное заявление.

Напомним, договор о создании Евразийского экономического союза был подписан в Астане 29 мая 2014 года.

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Автор: Федор Веснин
Источник: РИА Новости
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