Путин прибыл в Нур-Султан на заседание Высшего Евразийского экономического совета

Нур-Султан, 28 мая. Президент России Владимир Путин прибыл в Казахстан для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Мероприятие состоится в среду, а во второй половине дня во вторник российский лидер, скорее всего, встретится с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Предстоящее заседание Высшего Евразийского экономического совета будет посвящено пятилетию со дня подписания соглашения об учреждении Евразийского экономического союза. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что на полях саммита в Нур-Султане президент Путин проведет ряд двусторонних встреч.

Владимир Путин сегодня отправится в Нур-Султан, где проведет несколько двусторонних встреч, а 29 мая примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета pic.twitter.com/2NQGlpregL — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 28, 2019

Члены Высшего экономического совета подведут итоги работы союза за пять лет, а также наметят цели работы на ближайшие годы. Ожидается, что главы государств, входящих в ЕАЭС, подпишут совместное заявление.

Напомним, договор о создании Евразийского экономического союза был подписан в Астане 29 мая 2014 года.