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Главные новости 28 мая

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Главные новости 28 мая

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 28 мая. 

Москва никогда не пойдет на придание Керченскому проливу статуса международного. Постановка вопроса таким образом просто неприемлема. В Совфеде отреагировали на идею Киева присвоить Керченскому проливу международный статус.

Экс-министр Украины обвинил Евросоюз в развале экономики страны. В Киеве обвинили Евросоюз в развале экономики Украины.

Израиль объяснил, почему атаковал систему ПВО в Сирии. Израиль объяснил удар по сирийской ракетной установке.

ДТП с участием пассажирского туристического автобуса произошло в Приморском крае, в салоне находились 48 человек. Автобус с туристами из Китая попал в ДТП в Приморье, есть жертвы.

Задержанному в Косово россиянину оказывается вся необходимая помощь. Об этом ФАН сообщили в консульстве РФ в Белграде. Стали известны подробности задержания россиянина в Косово.

Киев закупает в Европе газ по цене в два раза больше его реальной стоимости из-за требований МВФ, заявил Виктор Бондарь. В Раде пожаловались на МВФ из-за завышенной цены на газ для Украины.

Специалисты федерального Гидрометцентра предупредили жителей Сибири о предстоящих ночных заморозках. Синоптики рассказали, где в России жара сменится ночными заморозками.

Пушков ответил на просьбу адвоката американского президента предоставить США достоверную информацию об обстановке на Украине. Пушков рассказал адвокату Трампа об истинном положении дел на Украине.

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Автор: Сергей Петров
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