Apple впервые за четыре года представила новый iPod Touch
Москва, 28 мая. Американская корпорация Apple впервые за четыре года представила новый iPod Touch, информация об этом появилась на сайте корпорации.
По данным производителя, iPod Touch получил 4-дюймовый дисплей Retina. Кроме того, устройство оборудовали процессором A10 Fusion, благодаря чему производительность iPod Touch выросла вдвое по сравнению с прошлым поколением. Также новинка получила поддержку дополненной реальности (AR). Пользователи iPod Touch получат доступ к Apple Arcade, который будет запущен осенью.
iPod Touch впервые оснастили 256 Гб встроенной памяти, при этом из линейки убрали версию с 64 Гб. Гаджет будет доступен в шести цветах. Минимальная стоимость устройства с 32 Гб памяти составит 18 990 рублей, максимальная версии на 256 Гб будет стоить 37 390 рублей.
Ранее американская корпорация, которая сотрудничает с банком Goldman Sachs и платежной системой Mastercard, анонсировала Apple Card на пресс-конференции в марте. В мае Apple начала выдавать своим сотрудникам собственные кредитные карты.