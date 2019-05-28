Москва, 28 мая. Американская корпорация Apple впервые за четыре года представила новый iPod Touch, информация об этом появилась на сайте корпорации.

По данным производителя, iPod Touch получил 4-дюймовый дисплей Retina. Кроме того, устройство оборудовали процессором A10 Fusion, благодаря чему производительность iPod Touch выросла вдвое по сравнению с прошлым поколением. Также новинка получила поддержку дополненной реальности (AR). Пользователи iPod Touch получат доступ к Apple Arcade, который будет запущен осенью.

iPod Touch впервые оснастили 256 Гб встроенной памяти, при этом из линейки убрали версию с 64 Гб. Гаджет будет доступен в шести цветах. Минимальная стоимость устройства с 32 Гб памяти составит 18 990 рублей, максимальная версии на 256 Гб будет стоить 37 390 рублей.

Ранее американская корпорация, которая сотрудничает с банком Goldman Sachs и платежной системой Mastercard, анонсировала Apple Card на пресс-конференции в марте. В мае Apple начала выдавать своим сотрудникам собственные кредитные карты.