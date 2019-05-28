Власти Пензенской области объяснили отсутствие дверей в школьных туалетах на ЕГЭ

Заречный, 28 мая. Ученики одной из школ в городе Заречный Пензенской области пожаловались на то, что в учебном заведении по инициативе директора были сняты двери в туалетах на время проведения ЕГЭ. Как отметила пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина, в отношении руководства школы проведут проверку.

В Сети появилась видеозапись, на которой запечатлен туалет в учебном заведении с отсутствующими на кабинках дверьми. Школьники пожаловались, что такая ситуация случилась во время проведения экзамена. Кроме того, в туалете присутствовали наблюдатели из городского департамента образования, которым было поручено пресекать попытки выпускников использовать шпаргалки.

Одна из учениц в социальной сети «ВКонтакте» подчеркнула, что такие действия попадают под статью 137 УК («Нарушение неприкосновенности частной жизни»).

Однако, как объяснили власти Пензенской области, двери сняли не из-за экзаменов и правил их проведения, а из-за ремонтных работ, которые должны начаться в школе в скором времени.

«Ситуация сама по себе абсурдна и недопустима, но с проведением ЕГЭ не связана», — заверила Черемушкина.

По ее словам, после проведения служебной проверки все виновные в сложившейся ситуации будут наказаны.

Напомним, в 2019 году выпускники сдают ЕГЭ с 27 мая по 1 июля. Согласно статистике, экзамены напишут 750 тысяч человек. В этом году перечень предметов для сдачи пополнил китайский язык.

Ранее свои рекомендации по сдаче ЕГЭ дали выпускникам врачи. Медики рекомендовали школьникам не принимать успокоительные средства перед экзаменами. Они объяснили, что испытывать стресс в данной ситуации нормально. Это чувство, по словам специалистов, помогает сконцентрироваться.