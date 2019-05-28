Кремль не получал предложений от США по встрече Путина и Трампа

Москва, 28 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не получал конкретных предложений от Вашингтона по переговорам президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита G20 в Японии.

«По двусторонней встрече пока новостей нет», — заявил Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп могут провести встречу на полях саммита G20 в Японии в июне. Администрация Трампа неожиданно направила запрос о новой встрече лидеров двух стран в Осаке.

В Кремле отметили, что прежде всего возникает вопрос о формате встречи: это может быть встреча «на ногах», в кулуарах или заранее согласованные полноценные переговоры с подготовленной повесткой. При этом Песков подчеркнул, что в сложившейся ситуации полноформатная встреча кажется необходимой. Предыдущая встреча лидеров РФ и США прошла в июле минувшего года в Хельсинки.