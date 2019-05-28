В МИД РФ сообщили о росте влияния боевиков в сирийском Идлибе

Москва, 28 апреля. За последние полгода влияние боевиков распространилось почти на всю зону деэскалации в сирийской провинции Идлиб, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

Ранее стало известно, что в Идлиб с территории Турции в очередной раз прибыла крупная партия оружия и военной техники. Все эти поставки предназначались боевикам коалиции «Фронт национального освобождения». По данным Reuters, конвой с оружием и техникой прибыл в подконтрольный ФНЛ город Джебель аз-Завия.

Помимо этого, в Идлиб были переброшены участники протурецких незаконных вооруженных формирований, контролирующих Африн и другие регионы на севере Алеппо.