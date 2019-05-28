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Треть россиян хотят отдохнуть в Крыму этим летом

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Треть россиян хотят отдохнуть в Крыму этим летом

Москва, 28 мая. Около трети всех россиян этим летом хочет отдохнуть в Крыму. Такие данные во вторник обнародовал директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

«В прошлом году и на протяжении предыдущих трех лет эта доля устойчиво находилась в пределах 36-37%, в этом году она опустилась до 31%», — отметил он, выступая на пресс-конференции.

Родин обратил внимание на то, что, судя по опросу, спрос снизился и на другие российские курорты. Так, например, число желающих отдохнуть на Черноморском побережье Кавказа сократилось с 33 до 26%, а число желающих провести лето в другом городе или селе снизилось с 17 до 13%. В то же время с 9 до 12% выросла доля тех, кто планирует остаться дома этим летом.

Ранее сообщалось, что более 4 тыс. туристов из ЕС и США посетили Крым с начала года. Среди лидеров — туристы с Украины, из Белоруссии, Казахстана и Турции. Из стран Евросоюза чаще всего в Крым ездят жители Германии, Греции и Болгарии.

 

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Автор: Антон Соколов
Источник: РИА Новости
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