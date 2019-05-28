Михеева стала невестой Шнурова в новом клипе «Ленинграда»

Москва, 28 мая. Группа «Ленинград» выпустила новый клип на песню «Кабриолет», ролик доступен для просмотра на странице коллектива на видеохостинге YouTube.

Композицию музыканты впервые исполнили в декабре прошлого года со сцены московского стадиона «Олимпийский». Песня посвящена Омску и артисту Егору Летову.

«За рулем кабриолета я врубаю Летова. И пускай уже не лето, это фиолетово. Все идет по плану», — говорится в тексте нового хита «Ленинграда».

Примечательно, что в композиции нет голоса самого лидера музыкального коллектива Сергея Шнурова. Песню исполнила бэк-вокалистка Флорида Чантурия.

Звездой нового клипа стала телеведущая Алла Михеева, известная по шоу «Вечерний Ургант». По сюжету она просыпается после бурной вечеринки от звонка молодого человека, который напомнил ей о важном событии. Девушка заверяет собеседника, что уже завела мотор автомобиля и мчится к нему на встречу. В процессе передвижений по городу красный седан главной героини превращается в кабриолет, поскольку девушка на своем пути попадает в череду аварий.

В финале ролика появился «виновник» торжества — сам Шнуров. Выясняется, что Михеева — его невеста.

В комментариях к видеозаписи пользователи Сети отметили, что с первого раза песня им не понравилась, однако с четвертого пришло осознание — перед ними «очередной шедевр». Стоит отметить, что ролик, опубликованный во вторник, уже набрал свыше 366 тысяч просмотров.

Ранее Шнуров заявил, что хочет после прощального тура поставить жирную точку в истории своей карьеры в группе «Ленинград». Завершатся гастроли последним концертом в октябре на стадионе в Северной столице.

Музыкант не исключил, что даже после роспуска «Ленинград» будет рассматривать отдельные предложения о выступлениях. Шнуров обнадежил фанатов скорым выходом двух новых клипов и песен.