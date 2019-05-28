Реакция Захаровой на возвращение Саакашвили на Украину вселила надежду в Наташу Королеву

Известная советская и российская певица Наташа Королева заявила, что у нее никогда не было гражданства Украины, в отличие от Михаила Саакашвили, которому Владимир Зеленский во вторник вернул таковое.

Уроженка Киева узнала от корреспондента Федерального агентства новостей о том, что официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на своей странице в социальной сети Facebook на решение президента Украины вернуть украинское гражданство бывшему президенту Грузии Саакашвили, который уже в среду планирует вернуться в Киев. Комментарий Захаровой обнадежил известную исполнительницу.

Дипломат написала следующее: «СМИ: «ТАСС: Зеленский вернул гражданство Украины Михаилу Саакашвили». Может, Наташа Королева, тебя тоже пустят на историческую родину? У тебя-то побольше прав, чем у Саакашвили».

«Если Мария Захарова выразила надежду, а она человек, который знает больше, чем мы, все вместе взятые, то, может быть, и мне вернут [право на въезд], — отметила заслуженная артистка РФ в беседе с ФАН. — Наверное, что-то, возможно, и случится в ближайшем времени. И я попаду на историческую родину, хотя бы на могилы к своим родным».

Королева сказала, что лично знакома с Захаровой, и добавила, что ей очень приятно, что человек такого уровня переживает за нее и считает несправедливыми некоторые вещи, совершенные в отношении певицы. И тут же она решила сделать крайне важное уточнение.

«Кстати, давайте сделаем пометочку, — подчеркнула Наталья. — Я никогда не была гражданкой Украины, а всегда была гражданкой России. Всегда! У меня гражданства не отбирали, как у Саакашвили. Мне просто запретили въезд в страну. Это все-таки разные вещи».

Ранее Королева уже высказывалась о своих шансах вернуться на историческую родину — после того как на Украине сменился лидер.