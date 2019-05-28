Пиар-директор Началовой рассказала, как певица защищала свой дом от сглаза

Москва, 28 мая. Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала фотографию из квартиры скончавшейся певицы. Менеджер рассказала, как Началова защищала свой дом от сглаза.

На опубликованных кадрах видно, что в квартире певицы около зеркала стоит икона и ладонь от сглаза. По словам Исаевой, таким образом певица защищала свой дом.

«Почему я выставляю это фото? Потому что оно характеризует хозяйку квартиры. Обыкновенного человека. Ничего сверхестественного. Юля не любила съемки на дому. Она защищала свой дом от лишних глаз», — написала Исаева.

Пиар-директор рассказала, что в последнее время получает много вопрос о том, были ли у Началовой «сверхспособности». Исаева попросила уважать память певицы. Пиар-менеджер добавила, что ей больно слышать о «вакханалиях» на Троекуровском кладбище, где похоронена певица.

«Скажу больше — я не верю в то, что там могут твориться вакханалии. Я думаю, что никто из людей, приходящих туда не хочет зла, глупости и бесчинства», — отметила Исаева.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что могилу певицы посещают люди, которые приписывают Началовой некий «дар», заявляют о ее «святости» и «заряжают» воду и крема на кладбище. Фанаты уверены, что таким образом вода и кремы приобретают особые свойства: разглаживают морщины, подтягивают грудь, помогают бороться с мозолями, облегчают боли при подагре.

Началова скончалась на 39-м году жизни в марте текущего года. Певица буквально «сгорела» за несколько дней. Официальной причиной стала остановка сердца из-за заражения крови. Смерть певицы шокировала ее поклонников, они обратились с петицией в Москомнаследие с просьбой увековечить память артистки.

Продюсер Иосиф Пригожин, комментируя повышенное внимание к кончине певицы, заявил, что испытывает смешанные чувства, наблюдая всплеск интереса к личности Началовой. По его мнению, эта бешеная разница между уровнем популярности до и после смерти певицы говорит о ее недооцененности.