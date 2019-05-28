Вслед за тещей принца Гарри от Меган Маркл сбежала и няня

Лондон, 28 мая. Няня принца Арчи — первенца младшего сына принцессы Дианы Гарри и Меган Маркл — не смогла проработать в королевской семье больше двух недель. Гувернантка уволилась, не выдержав давления со стороны Маркл.

О том, что принц Гарри и бывшая американская модель и актриса остались без няни, сообщает со ссылкой на источники в королевской семье журнал New Idea.

«Меган любит все контролировать. Она просто не может, чтобы кто-то был один с Арчи. Она игнорирует помощь. Никто не присматривал за ним, кроме нее», — приводит СМИ комментарий знакомого с ситуацией источника.

Всего несколько дней назад из Лондона, пробыв с королевской семьей совсем недолго, сбежала мать Меган Маркл Дория Рэгленд. По информации СМИ, как и теперь няня Арчи, теща принца Гарри не выдержала давления со стороны Меган Маркл.

Британские таблоиды утверждают, что супруга принца Гарри полностью погружена в материнство. В то же время Кейт Миддлтон и принц Уильям без всяких колебаний доверяют своих детей няне — испанке Марии Терезе Туррион Борралло.

Напомним, ранее стало известно, что Меган Маркл пропустит банкет с участием президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании, который организует Елизавета II. Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон наденет на банкет тиару принцессы Дианы.