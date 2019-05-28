Для иностранных специалистов упростят прием в гражданство России

Москва, 28 мая. Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект об упрощении приема в гражданство для иностранных специалистов.

Поправки в законодательство подготовило правительство, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Предлагается сократить с 3 лет до 1 года обязательный срок осуществления такими лицами трудовой деятельности в Российской Федерации по востребованной профессии до дня подачи ими заявления о приеме в российское гражданство в упрощенном виде», — рассказал о проекте замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов.

Перечень соответствующих профессий утвержден приказом Минтруда России в 2015 году. В него входят такие позиции, как врач, инженер-конструктор, математик, токарь, фрезеровщик, провизор и другие.

«Речь идет о том, чтобы наша страна, так же как и многие другие государства, не отдавала умы на сторону, а привлекала их к себе», — добавил Зубов.

Свою позицию об инициативе в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей озвучил первый заместитель председателя комитета Иван Сухарев.

«В целом, это достаточно правильный законопроект, который необходимо поддержать. В первую очередь, конечно, речь идет о гражданах бывшего СССР, и я думаю, что надо идти им навстречу», — заявил депутат.

По словам члена фракции ЛДПР, России нужны квалифицированные специалисты в разных областях.

«Я думаю, что граждане стран Западной Европы, Соединенных Штатов Америки вряд ли поедут в Россию. Но мы надеемся, что ситуация когда-нибудь изменится. Они захотят стать гражданами РФ и здесь осуществлять свою профессиональную деятельность», — добавил парламентарий.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.