Российские компании просят у МЭР спецразрешения для экспорта угля на Украину

Москва, 28 мая. Российские компании обратились в министерство экономического развития РФ с просьбой предоставить специальное разрешение, чтобы начать поставки угля на Украину. Об этом журналистам рассказал замглавы ведомства Анатолий Яновский.

«Есть информация, что они подали заявки, все желающие, там очень много. Те, кто хотел, все подали», — отметил он.

Чиновник также подчеркнул, что общий объем угля, который российские компании намерены поставлять на Украину — «кратно больше того, что было всегда».

Напомним, что ранее правительство РФ ввело ограничения на поставки угля, нефти и нефтепродуктов на Украину. Теперь, для того, чтобы организовать экспорт этого сырья в соседнюю страну, необходимо получить специальное разрешение от Минэкономразвития. Новые правила вступают в силу с 1 июня этого года. Подобные меры стали ответом на украинские санкции.

Украина в последнее время испытывает энергодефицит из-за отказа от прямой закупки российской нефти (вместо этого страна приобретает реверс российской же нефти, но уже из Европы и за большую цену), а также — от закупок угля из Донбасса. Чтобы компенсировать потерю угля из ДНР и ЛНР, Киев был вынужден заключать контракты с другими странами и вести уголь морем. Так, например, в свое время украинские ТЭЦ снабжали углем США и ЮАР. В феврале этого года украинские СМИ сообщили о том, что запасы угля, газа и мазута в стране на исходе.